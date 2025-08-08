Інтерфакс-Україна
Події
01:37 08.08.2025

На фронті за добу сталися 119 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку - Генштаб

На лінії фронту від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами, 29 з них - на Покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - зазначається в повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять боєзіткнень з російськими загарбниками.

У четвер ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий.

З початку доби на Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Українські захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.

"За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 174 окупанти, з яких 122 - безповоротно. Також знищено гармату, вісім автомобілів, 32 БпЛА, два термінали супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА. Уражено також чотири автомобілі, три артилерійські системи та 11 укриттів для особового складу", - ідеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили десять атак загарбників у районах Філії, Товстого, Зеленого Поля, Вільного Поля, Комишувахи, Воскресенки та у напрямку Новоіванівки. Ще два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Кам’янського та у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hUyLtn2AJ8VtEjYPHixW9mPjyrmDhaTEtAxvqwMFfbhodKroRz1g9mRxasrwUnAZl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

