Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премєр-міністром Ітадії Джорджією Мелоні про дипломатичну роботу для встановлення мир та скоординували спільні наступні кроки включно з президентом США Дональдом Трампом.

"Говорив із головою уряду Італії Джорджею Мелоні. Хороша була розмова: у нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру. Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку. Дякую, Джорджо, за принципову позицію та незмінну підтримку!", - написав він в телеграмі.

За словами Зеленського, Мелоні "абсолютно чітко" підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру. Він зазначив, що Євросоюз братиме участь у відновленні України після закінчення війни, тому голос Європи обовʼязково має бути врахований.

Також сторони обмінялися деталями нещодавніх контактів з іншими лідерами. "Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи", - підкреслив український лідер.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15559