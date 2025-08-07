Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

Президент Еммануель Макрон підтвердив українському колезі Володимиру Зеленському повну підтримку Франції щодо встановлення припинення вогню заради переговорів про мир та захист її прав та гарантій безпеки.

"Я мав довгу розмову з президентом @ZelenskyyUa та з кількома європейськими лідерами після подій останніх годин", - написав він в соцмережі Х.

Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Францією встановлення припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, лідери скоординували позиції та погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1953522935375048824