Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

Використання Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму, який потребує рішучої реакції міжнародної спільноти.

Як нагадала пресслужба МЗС, у своєму останньому зверненні від 6 серпня 2025 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Команда інспекторів агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметру ЗАЕС і тривали понад годину.

"Ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи", - зазначили у міністерстві.

Зазначається, що внаслідок подібних обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС.

"Це змусило станцію покладатися лише на одну резервну лінію електропередач, що є крихкою та ненадійною системою безпеки. Кожен такий інцидент наближає нас до межі, за якою може статися трагедія континентального масштабу", - наголошують в МЗС.

Дії РФ є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку, та засад, встановлених МАГАТЕ.

"Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти. Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського "Енергоатому", - закликали в міністерстві.