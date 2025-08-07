Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

Підрозділ ДТЕК в середу зранку вкотре зазнав пошкоджень через обстріл російськими агресорами Дніпропетровської області, люди не постраждали, повідомив енергохолдинг.

"Вчора зранку один з підрозділів ДТЕКу опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів по області. Внаслідок атаки загорілося енергообладнання. На щастя, колеги не постраждали", – йдеться в його повідомленні в телеграм у четвер.

Згідно з ним, ДСНС оперативно ліквідувала пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи.

Як повідомлялося, 5 серпня ремонтна бригада ДТЕКу вкотре потрапили під обстріл в Донецькій області, внаслідок якого було пошкоджено службову автівку, люди не постраждали.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу російськими агресорами 18 липня загинув машиніст "Укрзалізниці", поранено машиніста тепловоза "ДТЕК".