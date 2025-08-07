Інтерфакс-Україна
Події
12:45 07.08.2025

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму багатодітну родину — маму та п’ятьох дітей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати із тимчасово окупованого Криму багатодітну родину — маму та п’ятьох дітей. В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали", - написав він у Телеграмі у четвер.

Єрмак розповів: розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому. Зараз родина вже в Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції — від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок.

"Дякую колегам з Представництва Президента України в АРК, Міністерству закордонних справ та Державній прикордонній службі за сприяння у порятунку родини", - додав Єрмак.

Теги: #повернення #крим #родина #bring_kids_back_ua

