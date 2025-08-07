У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

У Богодухові Харківської області на автодорозі поблизу вулиці Мусійчанської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та мотоцикла Ducati, на якому рухалися троє підлітків.

"Внаслідок зіткнення підлітки 13, 14 та 15 років отримали тяжкі тілесні ушкодження та були терміново госпіталізовані до лікарні. Один з постраждалих перебуває у вкрай важкому стані", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.

Водійку автомобіля Skoda затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.