Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що понад 56 тис українців пройшли навчання у Великій Британії, частково під керівництвом нідерландських інструкторів.

"В рамках операції Interflex я спостерігаю за цими важливими навчальними заходами та спілкуюся з інструкторами та новими рекрутами. Я глибоко вражений мужністю українців та професіоналізмом наших інструкторів", - написав Брекельманс в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1953197896116867216