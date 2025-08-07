Інтерфакс-Україна
Події
00:09 07.08.2025

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що понад 56 тис українців пройшли навчання у Великій Британії, частково під керівництвом нідерландських інструкторів.

"В рамках операції Interflex я спостерігаю за цими важливими навчальними заходами та спілкуюся з інструкторами та новими рекрутами. Я глибоко вражений мужністю українців та професіоналізмом наших інструкторів", - написав Брекельманс в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1953197896116867216

Теги: #допомога #військова #нідерланди #британія

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