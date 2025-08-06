Інтерфакс-Україна
Події
23:12 06.08.2025

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем дав оцінку спілкуванню спеціального посланця Віткоффа з Путіним, повідомляє телеграм-канал "Bild на русском" в середу.

За інформацією BILD, Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцем, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося раніше, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів у Москві близько трьох годин на зустрічі з Володимиром Путіним.

"Однак залишається незрозумілим, на які поступки щодо припинення вогню Путін дійсно готовий", - пише телеграм-канал "Bild на русском".

Як повідомлялося раніше, термін, встановлений Трампом, спливає в п'ятницю: на той час Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше Росії та її союзникам загрожують американські штрафні мита в розмірі 100 відсотків.

Джерело: https://t.me/BILD_Russian/24659

Теги: #рф #путін #віткофф #сша

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