Інтерфакс-Україна
Події
19:07 06.08.2025

Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

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Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький у своїй інавгураційній промові в середу заявив, що має намір зробити польську армію провідною силою НАТО в Євросоюзі.

"Як президент я буду підтримувати всі зусилля з модернізації польської армії і прагнути зробити її найбільшою силою НАТО в ЄС", - сказав Навроцький, якого цитують польські ЗМІ.

"Польща повинна бути лідером у зміцненні могутності (...) і відповідальності на східному фланзі НАТО", - підкреслив він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що польська армія стала найбільшою в Євросоюзі, а через кілька років стане і "найсильнішою в регіоні".

Чисельність польської армії в даний час перевищує позначку в 210 тис. військовослужбовців, до кінця 2025 року планується збільшити її до 230 тис.

Теги: #польща #нато #президент

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