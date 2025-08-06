Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

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Обраний президент Польщі Кароль Навроцький у своїй інавгураційній промові в середу заявив, що має намір зробити польську армію провідною силою НАТО в Євросоюзі.

"Як президент я буду підтримувати всі зусилля з модернізації польської армії і прагнути зробити її найбільшою силою НАТО в ЄС", - сказав Навроцький, якого цитують польські ЗМІ.

"Польща повинна бути лідером у зміцненні могутності (...) і відповідальності на східному фланзі НАТО", - підкреслив він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що польська армія стала найбільшою в Євросоюзі, а через кілька років стане і "найсильнішою в регіоні".

Чисельність польської армії в даний час перевищує позначку в 210 тис. військовослужбовців, до кінця 2025 року планується збільшити її до 230 тис.