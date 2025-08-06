Інтерфакс-Україна
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18:23 06.08.2025

У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

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У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти
Фото: Міноборони України

В оновленні застосунку Резерв+ додано нову відстрочку — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

  • відмітку про основне місце роботи;
  • зарплатну ставку не меншу за 0,75;
  • відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

Оформлюється відстрочка наступним чином: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

"Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - зазначили у відомстві.

Цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та ДП "Інфоресурс", за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія). А також за підтримки Світового банку в межах проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Теги: #категорія #відстрочка #резерв_плюс

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