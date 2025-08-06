Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп, як очікується, сьогодні проведе телефонні переговори з Володимиром Зеленським, повідомляє Axios з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Як повідомляє Sky News, це сталося після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, де переговори тривали трохи менше трьох годин.

В Кремлі заявили, що зустріч була "корисною та конструктивною", додавши, що були отримані "сигнали від Трампа".