Інтерфакс-Україна
Події
18:14 06.08.2025

Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

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Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, як очікується, сьогодні проведе телефонні переговори з Володимиром Зеленським, повідомляє Axios з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Як повідомляє Sky News, це сталося після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, де переговори тривали трохи менше трьох годин.

В Кремлі заявили, що зустріч була "корисною та конструктивною", додавши, що були отримані "сигнали від Трампа".

Теги: #розмова #трамп #зеленський #анонс

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