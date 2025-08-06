Інтерфакс-Україна
Події
15:55 06.08.2025

США та РФ обмінялися сигналами про війну в Україні під час розмови Путіна з Віткоффом - помічник Путіна

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Сигнали, що стосуються війни в Україні, було передано американській стороні під час розмови Володимира Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа в Москві в середу, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримано і від президента Трампа", - наводять слова Ушакова росЗМІ.

При цьому він повідомив, що російська сторона, зі свого боку, отримала "сигнали від президента Трампа".

Про зміст цих "сигналів" не повідомляють.

"Трампу ще про результати цієї зустрічі не повідомлено. Тому я утримався б від докладніших коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про розмову, що відбулася сьогодні, Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось ще доповнити більш суттєво", - додав Ушаков.

За словами помічника Путіна, сторони також обговорили "перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією". Ушаков назвав розмову Путіна та Віткоффа "вельми корисною і конструктивною".

Теги: #путін #віткофф #сигнали

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