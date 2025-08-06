Інтерфакс-Україна
Події
17:33 06.08.2025

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

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Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким імпорт товарів з Індії обкладається додатковим тарифом у 25%. Причиною рішення, згідно з текстом указу, стало придбання Індією нафти у РФ.

"З метою подолання надзвичайної ситуації, описаної в Указі № 14066, я вважаю за необхідне та доцільне запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації", - вказується в указі.

Таким чином, товари з Індії, що імпортуються на митну територію Сполучених Штатів, обкладаються додатковою адвалорною ставкою мита у розмірі 25%.

Указ вступає в силу через 21 день після оприлюднення.

Теги: #мита #трамп #індія

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