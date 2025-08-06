Інтерфакс-Україна
Події
15:33 06.08.2025

Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні

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Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні
Фото: НГУ

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України 50 нових боєприпасів, усі вони – вітчизняного виробництва, повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки Міноборони у середу.

"За сім місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

За інформацією, серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Теги: #міноборони #кодифікація #боєприпаси

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