Евакуація з Донецької області зросла майже удвічі за місяць, в Покровську лишаються 1370 жителів

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, зараз 600-700.

Зокрема, за його словами, в місті Покровськ лишається 1370 людей. "В місто заїхати майже неможливо, тому ми заїздимо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли в евакуації людей. Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Заїжджають в певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали. Тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу і майже кожного дня ворог руйнує і обстрілює місто Покровськ", - розповів Філашкін.

В місті Костянтинівка, за словами голови обладміністрації, зараз лишається 8 тис 261 людина. "Органи влади знаходяться на місці, допомагаємо нашим людям в евакуації, але без підрозділів поліції та ДСНС евакуація була б майже неможлива, тому що ворог кожного дня менше десяти авіабомб, це КАБ-250, я вже не говорю про FPV-дрони, ствольну артилерію. Майже все місто Костянтинівка потрапляє під обстріл так само, як і громада вся", - розповів він.

З міста Краматорська, нині адміністративного центру Донецької області, жителі виїжджають теж. "Ворог і місто Краматорськ, і місто Слов'янськ обстрілює майже кожного дня", - відзначив Філашкін.

За його словами, 150 наближених до лінії фронту населених пунктів Донецької області зараз без водо-, газо- і електропостачання.

"Ворог руйнує кожного дня наші об'єкти критичної інфраструктури, нашу енергетику. Ця зима 2025-26 року буде найскладніша у нас. Ми зараз працюємо з волонтерськими рухами, з благодійними організаціями, щоб підготувати наших людей до опалювального сезону. Близько 25 тис людей зараз знаходяться в містах, які наближені до лінії фронту, і їм потрібна допомога – пелети, дрова", - розповів Філашкін.