Інтерфакс-Україна
Події
13:30 06.08.2025

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

1 хв читати
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Законопроєкт передбачає: право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції; можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК; виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти", - написав Шмигаль в Телеграм у середу.

За його словами, це крок до створення ефективної та сучасної армії, "в якій немає місця корупції чи зловживанням".

"Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску", - додав Шмигаль.

Теги: #міноборони #кабмін #захист #військовослужбовці #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 06.08.2025
Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

14:02 06.08.2025
Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

14:00 06.08.2025
Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

12:38 06.08.2025
Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

12:08 06.08.2025
Кабмін оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з полону - Свириденко

Кабмін оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з полону - Свириденко

12:06 06.08.2025
Шмигаль повідомив про вдосконалення лікування та реабілітації звільнених з полону українців

Шмигаль повідомив про вдосконалення лікування та реабілітації звільнених з полону українців

11:07 06.08.2025
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

09:17 06.08.2025
Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

19:39 05.08.2025
Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК

Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК

15:07 05.08.2025
Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії

Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

ОСТАННЄ

Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

Велоінфраструктура Львова розшириться на 12% до кінця 2025р. - Міськрада

Нардеп Фріз: Сподіваюсь новий очільник БЕБ виправдає кредит довіри громадськості

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

Єврокомісар Кос вітає призначення нового очільника БЕБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА