Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним - Свириденко

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Кабінет міністрів дозволив безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії рф", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли.

"Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах", - підкреслила вона.

Глава МВС зазначив, що це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії.

Клименко додав: "На місцях ліквідації часто спілкуюся з людьми, які постраждали від ворожих атак. І, зрозуміло, що завжди ставлять просте і болюче запитання: "Де шукати допомоги, коли залишився без нічого?". Ми маємо дати на нього чітку відповідь: допомога поруч".

За словами міністра, наступний крок - невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. "Працюємо над вирішенням цієї задачі", - наголосив глава МВС.