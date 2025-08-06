На Кіровоградщині затримано банду, яка труїла людей і вимагала неіснуючі борги – глава Нацполіції

Поліція затримала на Кіровоградщині банду, організатором якої є кримінальний авторитет: зловмисники труїли людей медикаментами та вимагали неіснуючі борги, повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський.

"Кіровоградщина. Поліцейські затримали банду, яка труїла громадян, викрадала гроші з їхніх рахунків і вимагала неіснуючі борги. Організатор — 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Васо", колишній "смотрящий" за Кропивницьким СІЗО", - написав Вигівський на своїй сторінці в Фейсбук в середу.

За словами керівника Нацполіції, справа щодо "Васо" розглядається у суді за фактом поширення злочинного впливу.

"Під чітким керівництвом свого лідера шестеро ділків обманом отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, і у деяких випадках труїли їх медикаментами", - зазначив Вигівський.

Він додав, що кожен учасник банди мав свою роль у схемі: частина входила в довіру до потенційних жертв, підсипала психотропні препарати — клофелін або азалептол, інші — викрадали телефони, отримували доступ до мобільного банкінгу та переказувати кошти на підставні рахунки.

"На їх рахунку щонайменше 10 епізодів. Постраждали військові та цивільні. Загальна сума збитків — понад 400 000 гривень", - наголосив глава Нацполу.

Поліція затримала зловмисників, вилучено докази, фігурантам повідомлено про підозру.