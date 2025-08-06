Інтерфакс-Україна
Події
09:37 06.08.2025

Гетманцев очікує призначення директора БЕБ в середу

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Гетманцев очікує призначення директора БЕБ в середу

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує, що директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) призначать в середу, 6 серпня.

"Сьогодні врешті відбудеться призначення КМ директора БЕБ, обраного на прозорому конкурсі. Попри непорозуміння останніх місяців, здоровий глузд переміг, і БЕБ отримає першого політично незалежного керівника", - написав він в Телеграм-каналі.

Проте, голова комітету утримався від оцінки реформи БЕБ попри те, що є автором закону про БЕБ перезавантаження органу.

Гетманцев наголосив, що святкувати точно зарано, адже зрозуміло, що попереду становлення структури як незалежного та ефективного органу, чому корумпована система буде впиратися.

"Новопризначеному керівнику побажаємо мужності, терпіння та волі. Вони йому точно знадобляться. На допомогу Комітету він завжди може розраховувати", - додав Гетманцев.

Як повідомили джерела виданням "Українська правда" та "Бабель", рекомендований конкурсною комісією кандидат на посаду очільника БЕБ, Олександр Цивінський успішно пройшов поліграф.

Теги: #беб #гетманцев

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