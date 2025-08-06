Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Посли G7 в Україні вітають призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та зазначають, що цей крок "сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні".

"Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - йдеться у повідомленні послів у соцмережі Х.