Інтерфакс-Україна
Події
15:52 06.08.2025

Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

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Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Посли G7 в Україні вітають призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та зазначають, що цей крок "сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні".

"Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - йдеться у повідомленні послів у соцмережі Х.

Теги: #беб #цивінський #g7

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