Інтерфакс-Україна
Події
09:00 06.08.2025

Сирський про річницю Курської операції: Вона вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога

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Сирський про річницю Курської операції: Вона вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Курська операція, яка розпочалася 6 серпня минулого року, вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога, де українські військові контролювали до 1300 км кв., деморалізувавши особовий склад росіян, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Шосте серпня – визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора", - написав він у Facebook.

За словами Сирського, це був "рішучий і сміливий крок" у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. "Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", - пише він.

За словами головкома, після ретельного планування операції українські підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області.

"Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту", - наголосив він.

Сирський зазначив, що на той час Сили оборони не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі.

"Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту", - пише він.

Головком також зазначив, що Курська операція забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило повернути додому сотні (полонених РФ – ІФ-У) українських військових, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

За його словами, фактично противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

"Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави. Масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників", - зазначив головком.

Сирський наголосив, що ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю.

Він подякував військовим, які брали та беруть участь у Курській операції, а також вшанував полеглих.

"Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами – у нашій справі, у нашій Перемозі. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир", - підсумував Сирський.

 

Теги: #курська_операція #сирський

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