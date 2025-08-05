Інтерфакс-Україна
Події
23:45 05.08.2025

Інформація щодо оточення Сил оборони в Покровську не відповідає дійсності – Генштаб

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Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на Покровському напрямі, інформація про оточення українських військ у Покровську не відповідає дійсності, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності", - ідеться в повідомленні в Facebook.

У генштабі зазначили, що армія РФ проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має.

"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TM8XseJjW9q5q6JDTDHSPBybkgBZJcM3x64E5QmXLBwCzTeY79f7dCYD2tLHrjHFl

Теги: #покровськ #генштаб #спростування

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