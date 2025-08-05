Інтерфакс-Україна
Події
23:05 05.08.2025

Моббс: повітряне перемир'я стане прикриттям для РФ на фронті

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Повітряне перемир'я, на яке може погодитися Москва задля поступки президенту США Дональду Трампу, дозволить заходу забути про війну та стане прикриттям для російських окупантів на фронті, заявила директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс.

"Повітряне перемир'я дозволить Заходу забути про війну. Хоча це, безсумнівно, врятує життя цивільного населення, це також стане прикриттям для Росії, щоб вона наполегливо працювала на фронті та намагалася досягти максималістських цілей з меншою увагою та осудом", - написала вона в соцмережі Х ввечері вівторка.

Моббс підкреслила, що це тактика затримки, а не поступка.

Як повідомлялося, Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати відвести загрозу вторинних санкцій.

Джерело: https://x.com/mobbs_mentality/status/1952795157621031360

Теги: #рф #перемиря #прикриття #сша

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