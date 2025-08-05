Окупанти припинили штурми Кам'янського та проводять перегрупування - сили оборони півдня

Російські окупанти припинили штурми Кам'янського Запорізької області та проводять перегрупування, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Зокрема, щодо Кам'янського … противник тут наразі проводить перегрупування сили засобів, а українські сили оборони України намагаються його вибити і втримати ті позиції, які у нас ще є в цьому населеному пункті", - сказав він у ефірі телемарафону.

За словами Волошина, на Запорізькому, Гуляйпільському і Оріховському напрямках ситуація доволі непроста, але мало чим змінюється.

"Уже приблизно тиждень вона однакова. Тобто, противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами камікадзе, застосовує авіацію, а також проводить невелику кількість штурмових дій", - каже речник.

Він зазначив, що ворог застосовує авіацію для нанесення якнайбільше руйнувань на інші населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, щоб зруйнувати не лише українські позиції, а й будівлі, які розташовані в цих населених пунктах. "Тобто, зробити вигорілу чорну смугу для того, щоб далі спробувати просуватися, захоплювати нашу територію", - пояснив Волошин.

Джерело: https://t.me/weukrainetv/112928