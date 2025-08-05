Інтерфакс-Україна
Події
19:04 05.08.2025

"Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генпрокурора

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"Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генпрокурора
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Фракція "Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генерального прокурора, повідомила член фракції, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми… подамо його на реєстрацію (до Верховної Ради - ІФ-У) до кінця сьогоднішнього дня", - сказала Климпуш-Цинцадзе на брифінгу у вівторок.

Вона нагадала, що проведення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генерального прокурора було скасовано ухваленим Верховною Радою законом про ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Цим законом було запропоновано і введено в дію, що прокурорів можуть де-факто свавільно звільняти через реорганізацію тих чи інших підрозділів Генеральної прокуратури… Ця річ, насправді повернула нас у часи Януковича … тобто на сьогодні в Генеральній прокуратурі діють правила щодо відбору прокурорів і щодо їх звільнення такі, як існували в Україні до 2014 року ", - розповіла голова комітету.

За словами народної депутатки, в президентському законопроєкті про повернення незалежності САП та НАБУ, який ухвалила Верховна Рада на минулому тижні, положення про конкурсний відбір прокурорів до Офісу генерального прокурора не увійшло.

Вона також підкреслила, що Європейський Союз вже зарахував Україні, як виконане зобов'язання, відбір прокурорів до Офісу генпрокурора на конкурсній основі.

"Але на сьогодні ця річ знищена і ми намагаємося її повернути в наше правове поле", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

 

Теги: #прокурори #рада #конкурс

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