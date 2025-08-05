Окупанти намагаються закріпитися в Родинському, щоб захопити Покровськ та Мирноград - DeepState

OSINT-проєкт DeepState провідомляє про спроби російських окупантів зайти та закріпитися в місті Родинське Покровської громади Донецької області, щоб захопити сам Покровськ та сусідній Мирноград.

"Наразі в районі Покровська найбільша увага прикута саме до міста Родинське, на підступах до якого вже йдуть активні бойові дії. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу. Слідкуємо за ситуацією та реагуємо на будь-які зміни", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що покровський відтинок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту, і для захоплення Покровська ворог вдавався вже і до лобових атак, і до закидання диверсійних груп, але тепер сконцентрувався на виході на фланги і полюванні на логістику.

Зокрема, окупанти вже просунулися в районі Котлиного і перекрити логістику по трасі на Павлоград, але подальше їх просування Сили оборони там зупинили. Тепер ворог перекинув всю увагу на Родинське і в останні дні фіксувався на його східних околицях, намагається там "закріплятися, насичуватися і займати його".

За даними проєкту, окупанти підтягують туди додаткові ресурси для штурмових дій. "Родинське розташоване в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрям для спроб заходу в ці великі міста", - відзначається в повідомленні.