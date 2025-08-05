Інтерфакс-Україна
Події
16:01 05.08.2025

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

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Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Норвегія, Швеція та Данія фінансуватимуть один з перших пакетів військової підтримки для України через нову американську ініціативу, узгоджену в НАТО (Prioritised Ukraine Requirement List).

Як повідомляється на сайті норвезького уряду, Норвегія спочатку внесе 1,5 мільярда норвезьких крон до цієї ініціативи.

"Це важлива ініціатива НАТО та США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту та зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами в оборонній боротьбі України", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї та обладнання. Вона посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи протиповітряної оборони Patriot.

"Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому отриманню Україною необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю в рамках НАТО щодо оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах", – наголосив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Разом зі Швецією та Данією Норвегія фінансуватиме пакет загальною вартістю приблизно 5 мільярдів норвезьких крон. Нідерланди раніше профінансували пакет аналогічної вартості, і в майбутньому таких пакетів підтримки буде більше.

Для забезпечення безпеки конкретний вміст кожного пакету не буде оприлюднено, додали в уряді.

Згідно із зазначеними загальними сумами, найбільший внесок – понад 230 млн євро – зробить Швеція, Норвегія – близько 120 млн євро, а Данія – близько 80 млн євро.

14 липня президент США та Генеральний секретар НАТО оголосили про нову ініціативу щодо зміцнення оборони України та покриття оперативних потреб країни.

Ініціатива отримала назву Prioritised Ukraine Requirement List (PURL), і вона забезпечить Україну вкрай необхідним військовим обладнанням від Сполучених Штатів, що фінансується європейськими союзниками та Канадою.

Теги: #війна #фінансування #військова_допомога

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