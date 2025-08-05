Інтерфакс-Україна
Події
15:44 05.08.2025

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

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Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів
Фото: https://t.me/zedigital

Президент України Володимир Зеленський провів окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, а також Ставку верховного головнокомандувача, за результатами яких була ухвалена низка рішень, зокрема збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.

"Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів. Друге – доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші на це є", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, президент зазначив, що має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів для купівлі пікапів. "Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - додав він.

Також під час нарад обговорили варіанти розширення контрактів "18-24", зокрема, зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. За словами Зеленськкого, Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу президента мають представити суспільству деталі.

"І п’яте – це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також", - зазначив він.

У понеділок Зеленський очікує від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу президента доповідей про виконання поставлених завдань.

 

Теги: #дрони #нарада #зеленський

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