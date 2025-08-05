Інтерфакс-Україна
Події
13:59 05.08.2025

Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

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Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у церемонії відкриття Національного дня України на ЕКСПО2025 в Японії і відзначив глибоку історичну єдність українського та японського народів.

Як повідомляє пресслужба МЗС з посиланням на Сибігу, Україна розраховує на лідерську роль у повоєнній відбудові та відновленні. Він наголосив, що Українська держава високо цінує допомогу Японії у розмінуванні територій та проведенні Конференції з питань протимінної діяльності в Україні у жовтні цього року в Токіо.

"Ми розраховуємо на лідерську роль Японії у відновленні України. Японські технології вже відновлюють життя там, де Росія принесла війну. Україна — країна можливостей і майбутній член ЄС" - підкреслив міністр.

Сибіга висловив щиру вдячність Уряду Японії за надану допомогу у розмірі 15 мільярдів доларів та запровадження 27 пакетів санкцій, а також агентству з міжнародного співробітництва JICA, агентству NEXI та організації JETRO.

Сибіга підкреслив, що лише сила може примусити Росію до миру і в цьому контексті Україна здатна вберегти світ від російської агресії за умови досягнення паритету у воєнній спроможності з РФ.

"Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру в цьому році", - зазначив міністр.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, Японія є однією з трьох країн, з якими було встановлено партнерство стратегічного характеру під час війни. Безумовним фундаментом двосторонніх відносин є повага до міжнародного права, зокрема до суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Міністр нагадав, що у жовтні 2022 року президент України видав Указ за яким наша держава підтвердила відданість суверенітету Японії, включно з її Північними територіями, окупованими Росією.

За словами глави МЗС, безпека України та Азійсько-Тихоокеанського регіону є неподільною.

Головною темою виставки ЕКСПО2025 у Японії є "Створення майбутнього суспільства для нашого життя". У виставці беруть участь понад 160 країн, які демонструють власні інноваційні досягнення, а також сім міжнародних організацій. Концепція експозиції України на виставці зосереджена на темі "Цінності майбутнього: дії понад деклараціями" та покликана продемонструвати світові цінності, які відстоює Україна, насамперед, стійкість, людяність, свободу вибору, гуманізм, відстоювання прав і свобод громадян, інноваційність та залученість.

Національна секція України має назву "Не для продажу" (Not For Sale) та представлена у вигляді магазину, в якому експонуються 18 предметів "не для продажу". Кожен "товар", представлений на полицях, "розповідає" свою історію про цінності, які не вимірюються грошима.

Теги: #експо2025 #японія #сибіга

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