Інтерфакс-Україна
Події
13:48 05.08.2025

Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

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Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що відкидають "безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі громадян їх країни у війні в Україні.

"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення щодо участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні. На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень", - йдеться у повідомленні.

Пакистанський уряд має намір звернутись до української влади за роз’ясненнями з цього приводу.

"Пакистан підтверджує свою відданість мирному врегулюванню конфлікту в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН", - додали у МЗС.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський після поїздки на Вовчанський напрямок заявив, що українські воїни фіксують на Вовчанському напрямку участь у боях на боці Росії із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

"Будемо реагувати", - додав глава держави, але більш деталей не повідомив.

Теги: #війна #пакистан

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