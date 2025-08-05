Інтерфакс-Україна
Події
13:20 05.08.2025

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом у центральних областях України у середу

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Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом у центральних областях України у середу

Укргідрометцентр попереджає про грози, подекуди з градом і шквалами, які накриють центральну та південно-західну частину країни у середу, 6 серпня 2025р.

"6 серпня вночі в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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