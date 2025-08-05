Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом у центральних областях України у середу

Укргідрометцентр попереджає про грози, подекуди з градом і шквалами, які накриють центральну та південно-західну частину країни у середу, 6 серпня 2025р.

"6 серпня вночі в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.