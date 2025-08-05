Інтерфакс-Україна
Події
11:50 05.08.2025

ВАКС взяв під варту командира в/ч Нацгвардії із заставою 2 млн грн

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ВАКС взяв під варту командира в/ч Нацгвардії із заставою 2 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до командира військової частини Національної гвардії України у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до командира військової частини Національної гвардії України запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

За повідомленням громадської організації Transparency International Ukraine, за розкрадання на дронах у вівторок суд взяв під варту командира військової частини, полковника Нацгвардії Василя Мишанського.

Обом підозрюваним як альтернативу призначено заставу в розмірі 2 млн грн. В разі внесення застави на них буде покладено низку обов’язків.

У понеділок ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також єксочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

У вівторок ВАКС також відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА – директорку "Акоптерс" Евгению Сидельникову з можливістю застави 2 млн грн.

Теги: #командир #набу #вакс #нгу #сап

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