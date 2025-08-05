У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

На Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей у дитячому таборі, відомо про 24 постраждалих, повідомила поліція Львівської області.

"Станом на 8:40 госпіталізовано 24 дитини, які перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району. 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку. До медичних закладів доставлені 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років", - йдеться у повідомленні в Facebook у вівторок.

Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.