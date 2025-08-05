Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

В межах заходу "SAFE INFODAY: 150 мільярдів євро від ЄС", організованого Ukraine Facility Platform, українські приватні виробники ОПК ознайомилися з умовами та графіком запуску європейської ініціативи Security Action for Europe (SAFE).

Програма призначена для спільних закупівель оборонної техніки на суму EUR 150 млрд до 2030 року, повідомляє Українська рада зброярів.

SAFE — це новий оборонний інструмент ЄС, запущений, щоб профінансувати спільні закупівлі озброєння держав-членів на EUR150 млрд до 2030 року. Його мета — зокрема, швидко поповнити запаси після масштабних поставок Україні, наростити виробничі спроможності та перейти від разових донорських пакетів до довгострокових контрактів між урядами та промисловістю.

Єврокомісія видає пільгові довгострокові кредити країнам-членам, а ті закуповують техніку у виробників, які відповідають вимогам Регламенту. Україна сама брати кредити не може, втім український ОПК прирівняно до підприємств ЄС: він може виступати підрядниками або субпідрядниками в контрактах держав-членів.

Як пояснила координаторка сектору UAFP Defence industry Ольга Хорошилова щодо ключових параметрів Регламенту SAFE та вимог до виробників, документ прямо передбачає "участь України практично на рівних умовах із членами ЄС", що робить українські battle-proven рішення видимими для європейських замовників і відкриває шлях до довгострокових контрактів на спільні закупівлі.

Самі країни-члени ще формують остаточну процедуру, а тому зараз — найкращий момент заявити про себе й сформувати партнерства, зазначила Хорошилова.

За її словами, програма має чітко позначені пріоритети озброєнь і технологій. Серед них — боєприпаси та ракети, артилерійські системи, наземні бойові комплекси, безпілотники всіх класів і протидронні рішення, системи ППО, захист критичної інфраструктури й кіберсфера, військово-транспортна інфраструктура, а також низка "strategic enablers": стратегічний повітряний транспорт, C4ISTAR, космічні системи, рішення на базі штучного інтелекту та засоби РЕБ.

Українські компанії вже зараз можуть запропонувати як готові вироби (наприклад, дрони та протирадіолокаційні системи), так і кооперацію у вузьких технологічних нішах.

До 27 липня держави-члени мали подати заявки на кредити з визначенням мінімальної та максимальної суми, після чого починається розробка національних інвестиційних планів. До 30 листопада країни повинні описати конкретні продукти, бюджет, заходи зі взаємосумісності та, за можливості, роль України у проєктах.

Як подкреслила Хорошилова, виробникам, що планують скористатися можливостями SAFE, уже сьогодні слід починати узгодження переліку пропозицій із профільними асоціаціями, підготувати технічні досьє під пріоритетні категорії та налагодити прямі контакти з потенційними партнерами в ЄС, аби їхні проєкти були зазначені в інвестиційних планах до кінця листопада.