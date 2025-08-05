Інтерфакс-Україна
Події
09:17 05.08.2025

ЄС очікує, що США цього тижня оголосять винятки з нових мит - ЗМІ

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ЄС очікує, що США цього тижня оголосять винятки з нових мит - ЗМІ
Фото: Unsplash

ЄС чекає, що цього тижня США офіційно підтвердять винятки з нових 15-відсоткових американських митних тарифів на імпорт з Євросоюзу, а також зниження 25-відсоткових мит на автомобільну продукцію, повідомляє в понеділок Bloomberg із посиланням на джерела.

"Євросоюз розраховує, що цього тижня президент США Дональд Трамп видасть укази, які нададуть офіційного статусу зниженню митних тарифів на машини та великим виняткам під час зборів із деяких промислових товарів, на кшталт авіадеталей, заявили особи, обізнані з питанням", - інформує агентство.

ЄС і США повинні будуть опублікувати спільну заяву, яка закріпить політичні домовленості, досягнуті в липні Трампом і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За інформацією Bloomberg, під винятки з 15-відсоткових мит може підпасти лише обмежене коло товарів, пов'язаних з авіацією і з лікарськими засобами на кшталт дженериків. ЄС і США також продовжують обговорювати виведення з-під дії мит вина, іншого алкоголю та інших товарів.

За словами співрозмовників агентства, згідно з домовленостями, мито в 15% встановлюють щодо нині обкладених тарифами в 25% автомобілів, а також майбутніх секторальних мит на напівпровідники і фармацевтичні препарати.

Крім того, ЄС бажає угоди, яка дасть змогу експортувати до США певні обсяги сталі та алюмінію за нижчою ставкою, ніж нинішні 50%.

Джерела уточнили, що будь-яка вказівка на невиконання США політичних зобов'язань призведе до нових закликів серед країн ЄС вжити заходів у відповідь. Так, додав один зі співрозмовників, Євросоюз може за необхідності швидко запровадити заходи, які стосуватимуться поставки товарів зі США приблизно на $116 млрд. Поки що реалізацію ініціативи поставлено на паузу.

Наприкінці липня фон дер Ляєн і Трамп оголосили про укладення угоди за ставкою в 15% на товари, що експортуються в США з ЄС. Водночас цією угодою передбачено як "нульові мита" на низку товарів, так і закупівлю енергоносіїв зі США на суму $750 млрд і озброєнь на суму $600 млрд.

Теги: #мита #єс #сша

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