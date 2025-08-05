Інтерфакс-Україна
Події
05:03 05.08.2025

Рязанський НПЗ скоротив переробні потужності удвічі після атаки БпЛА – ЗМІ

1 хв читати

Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "Роснефть", скоротив близько половини своїх переробних потужностей після атаки українських безпілотників, що сталася минулого тижня, заявили три джерела в галузі, повідомляє Reuters.

З 2 серпня на підприємстві зупинено дві установки первинної переробки нафти – КДУ-3 потужністю 8 600 тонн на добу та КДУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Наразі продовжує працювати лише установка КДУ-6 із добовою потужністю 23 200 тонн, що становить близько 48% від загальної переробної потужності заводу.

"Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії ‘Роснефть’, зупинив близько половини своїх переробних потужностей з 2 серпня після атаки українських безпілотників минулого тижня", – йдеться в повідомленні.

За даними галузевих джерел, минулого року Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, виробивши 2,3 млн тонн автомобільних бензинів, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту та 1,0 млн тонн авіаційного керосину.

Також з 2 серпня було зупинено Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти", який постраждав від атак безпілотників.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-ryazan-oil-refinery-halves-refining-capacity-after-drone-attacks-sources-2025-08-04/

Теги: #скорочення #рф #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 04.08.2025
Генсек ООН оголосив про скорочення бюджету на $700 млн через зменшення підтримки США - ЗМІ

Генсек ООН оголосив про скорочення бюджету на $700 млн через зменшення підтримки США - ЗМІ

20:36 04.08.2025
Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

19:42 04.08.2025
РФ ефективна в гібридній війні, а її спецслужби працюють інтенсивніше за радянські, вважає президент Чехії

РФ ефективна в гібридній війні, а її спецслужби працюють інтенсивніше за радянські, вважає президент Чехії

16:09 04.08.2025
Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

15:34 04.08.2025
Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

11:05 28.07.2025
США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

09:16 18.07.2025
У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

17:01 08.07.2025
Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

15:10 07.07.2025
Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї - джерела

Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї - джерела

19:26 30.06.2025
Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

Представник США при НАТО відзначив лідерство Нідерландів у військовій допомозі Україні

Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо очільника Енергетичної митниці Комара - ЗМІ

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА