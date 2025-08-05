Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку 187 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 33 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

" За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 187 окупантів, із них 124 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили вісім автомобілів, три мотоцикли, 35 БпЛА, оптико-електронний комплекс спостереження "Муром-М"; також пошкоджено автомобіль і пункт управління БпЛА ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. Бої тривають у шести локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua