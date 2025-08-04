Україна запросила у Польщі кредит у розмірі 120 млн євро на закупівлю польської зброї – ЗМІ

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Україна запросила у Польщі кредит у розмірі 120 млн євро на закупівлю озброєння, повідомляє у понеділок агентство PAP з посиланнями на інтерв'ю глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Йдеться про 120 мільйонів євро... Завдяки цьому кредиту ми готові закуповувати оборонну продукцію в Польщі", - сказав глава українського МЗС. "Польща має добрі традиції у виробництві для оборонної промисловості, і ми готові розглянути можливість їх придбання. Україна зацікавлена в цьому, і я ще раз підтвердив це в розмові з паном Сікорським (міністром закордонних справ Польщі – ІФ-У)", - додав він.

Сибіга розповів, що Україна готова закупити, зокрема, переносні зенітні ракетні комплекси Piorun і самохідні гаубиці Krab.

"Очевидно, що під час війни в країні, охопленій збройним конфліктом, ніколи не буде достатньої кількості зброї. Тому, звичайно, ми будемо обговорювати, серед іншого, спільне виробництво як на території України, так і на території Польщі", – зазначив він.