Україна зацікавлені у залученні японського бізнесу в проєкти від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва - Качка

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Україна зацікавлені у залученні японського бізнесу та реалізації спільних проєктів від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Японія є стратегічним партнером України у процесі відновлення та модернізації економіки. Ми зацікавлені у залученні японського бізнесу та реалізації спільних проєктів у ключових сферах – від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва. Це є взаємним довгостроковим економічним проєктом, у якому японські компанії можуть стати частиною розбудови нашого майбутнього", - цитує Качку віцепрем'єр по результатам зустрічі з представниками інституцій, що сприяють розвитку звʼязків японського та українського бізнесу в межах робочого візиту до Токіо (Японії).

Зокрема, українська делегація зустрілась з представниками: Японського агентства експортного та інвестиційного страхування (NEXI — Nippon Export and Investment Insurance); Японської організації зовнішньої торгівлі JETRO (Japan External Trade Organization); Японської федерації бізнесу Keidanren.

Зазначається, що в межах переговорів з JETRO, віцепрем’єр висловив вдячність за відкриття представництва організації в Києві, що стало важливим результатом переговорів 2024 року.

Під час зустрічі з головою Keidanren Йосінобу Цуцуї сторони обговорили створення сприятливих умов для японських компаній в Україні, зокрема у межах індустріальних парків.

Крім того, зустріч з головою NEXI Ацуо Курода була присвячена ролі японського експортно-кредитного агентства у зменшенні бізнес-ризиків для компаній, що інвестують в Україну.

"Представники Японських інституцій підтвердили свою роль у стратегічному партнерстві з Україною у відновленні та трансформації економіки держави, сторони домовились про подальший розвиток співробітництва", - йдеться в повідомленні.