Інтерфакс-Україна
Події
17:11 04.08.2025

На вовчанському напрямку фіксують участь у війні найманців із низки країн, зокрема, Китаю - Зеленський

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На вовчанському напрямку фіксують участь у війні найманців із низки країн, зокрема, Китаю - Зеленський

На вовчанському напрямку воїні фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами спілкування з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент відзначив захисників державними нагородами.

"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", - додав він.

Теги: #війна #зеленський

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