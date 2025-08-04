14:09 04.08.2025
У Львові сталася пожежа в готелі, постраждали 6 людей - міськрада
У Львові в понеділок, 4 серпня, Львові виникла пожежа в готелі "Власта". Причину загоряння встановлюють, повідомляє Львівська міська рада.
"На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Госпіталізовано шестеро осіб. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух", - вказується у повідомленні.
Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група.
Займання в результаті вибуху поширилося на площу близько 300 квадратних метрів, однак наразі практично ліквідовано.