Інтерфакс-Україна
Події
12:03 04.08.2025

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

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Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

У ніч на 4 серпня російські окупанти атакували територію України 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо

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