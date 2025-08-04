Інтерфакс-Україна
Події
11:24 04.08.2025

Бережна запросила Японію долучитися до Альянсу культурної стійкості та Українського фонду культурної спадщини

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Бережна запросила Японію долучитися до Альянсу культурної стійкості та Українського фонду культурної спадщини

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна обговорила із міністром освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Абе Тошіко пріоритетні напрями, які можуть стати основою для поглиблення двосторонньої співпраці.

"Зокрема, йшлося про відновлення зруйнованих об’єктів культури, навчання українських фахівців з реставрації та евакуації мистецьких цінностей, цифрову трансформацію у сфері охорони спадщини, створення сучасних сховищ для музейних фондів. Також було порушено питання підтримки українських виставок, гастролей та візитів митців до Японії", - йдеться в повідомленні Мінкультури за результатами зустрічі у Японії.

Зазначається, що Бережна запросила Японію долучитися до Альянсу культурної стійкості та Українського фонду культурної спадщини як стратегічного партнера у збереженні та відновленні пам’яток історії та культури.

Крім того, сторони обговорили проєкти з культурного обміну, зокрема щодо перекладу українською мовою японської анімації, фільмів і літератури.

"Ми не просимо про благодійність, ми запрошуємо до партнерства з країною – культура і стійкість якої – міцна та незламна східна брама Європи", – наголосила Бережна. 

Згідно з повідомленням, за підсумками зустрічі сторони підтвердили спільну зацікавленість у подальшому розвитку співпраці, реалізації спільних ініціатив і стратегічних проєктів у сфері культури, освіти, медіа та безпеки інформаційного простору.

Як повідомлялося, 3 серпня делегація на чолі з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою прибула до Японії, щоб взяти участь у заході, присвяченому Національному дню України на виставці Expo 2025 в Осаці, Японія.

Теги: #культура #японія

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