Інтерфакс-Україна
Події
08:34 04.08.2025

Росіяни атакували БпЛА Одесу, спалахнули пожежі та є пошкодження

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Росіяни атакували БпЛА Одесу, спалахнули пожежі та є пошкодження
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська атакували безпілотниками Одесу, в місті спалахнули пожежі, найбільше постраждала територія радіоринку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Там вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Крім того, в Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

В ДСНС наголосили, що внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

 

Теги: #одеса #обстріли

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