4 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1258 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1258 RUSSIAN AGRESSION

4 серпня відзначають День спелеолога, День одиноких працюючих жінок, Міжнародний день димчастого леопарда, День народження шампанського.

Православна церква вшановує пам'ять святих сімох мучеників Ефеських; святої преподобної мучениці Євдокії.

День спелеолога

Це професійне свято тих, хто займається вивченням печер.

Спелеологія - це наука, що вивчає підземні простори, їх формування, еволюцію та мешканців.

День одиноких працюючих жінок

Це день сили та стійкості, присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі.

Заснований у 2006 році Барбарою Пейн, американською підприємницею та письменницею. Пейн, яка сама була самотньою, помітила значний внесок самотніх працюючих жінок у суспільство. Вона зрозуміла, що в той час, як існують численні свята, присвячені матерям, батькам і навіть друзям, не існує окремого дня, присвяченого цим жінкам.

Пейн створила Партнерську мережу одиноких жінок, що працюють, а згодом і День одиноких працюючих жінок. Цей неофіційний національний день припадає на Тиждень самотніх працюючих жінок, тиждень, присвячений святкуванню досягнень щасливих самотніх жінок, які мають оплачувану роботу.

Міжнародний день димчастого леопарда

Міжнародний день димчастого леопарда, що відзначається щороку 4 серпня у всьому світі, - це день міжнародної обізнаності про цей вид ссавців. До уваги беруться як ті тварини, що проживають у неволі, так і ті, що перебувають у умовах дикої природи.

День народження шампанського

П’єр Периньйон, монах абатства Отвільєр відповідав за поповнення продовольчих запасів, а також мав захоплення – виробництво вин, тому й часто експериментував у цій сфері. 4 серпня 1668 р. П’єр попрохав братів-абатів продегустувати його нове вино з виром бульбашок та сріблястою легкою піною.

Абат Періньйон також першим запровадив коркові пробки.

За півстоліття абат Федина розкрив методику приготування. Ще за 10 років шампанське надійшло до масового продажу, першим виробником напою стала компанія "Рюїнар". Більш ніж за 300 років існування шампанське набуло прихильників по всьому світу, тому не дивно, що технологію його виробництва намагались та намагаються повторити різні виробники. Але називатися шампанським, згідно з Мадридським договором 1891 року, може тільки напій, який виробляють у французькій провінції Шампань.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Вільяма Ровена Гамільтона (1805-1865), ірландського математика;

140 років від дня народження Олександра Дмитровича Чемисова (1885-1969), українського живописця, педагога;

80 років від дня народження Жорнового Миколи Івановича (1945), українського диригента, педагога;

75 років від дня народження Юліана Сильвестровича Тамаша (1950), українського славіста, поета, прозаїка, есеїста;

70 років від дня народження Костянтина Івановича Косаревського (1955), українського художника монументально-декоративного мистецтва, педагога.

Ще в цей день:

1922 - Під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці на одну хвилину вимикають 13 мільйонів апаратів;

1962 - Ув'язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

2020 - Лунають вибухи в порту Бейрута.

Церковне свято:

День пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Також відомі як Сім отроків, що сплять, були християнськими юнаками, які жили в III столітті. Їхні імена: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін.

Під час гонінь на християн за імператора Декія (249-251), ці юнаки відмовилися приносити жертви язичницьким богам і відкрито сповідували свою віру в Христа. Вони сховалися в печері на горі Охлон, де проводили час у молитвах і підготовці до мученицького подвигу.

Імператор Декій, дізнавшись про їхнє місцезнаходження, наказав замурувати вхід до печери, щоб вони померли від голоду і спраги. Однак Господь навів на них дивовижний сон, що тривав майже два століття.

Під час правління імператора Феодосія Молодшого (408-450), коли виникли суперечки щодо воскресіння мертвих, Господь пробудив отроків, щоб вони стали свідками істини воскресіння. Їхнє пробудження стало великим чудом і підтвердженням віри у воскресіння.

Іменини: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина.