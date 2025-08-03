Інтерфакс-Україна
Події
19:13 03.08.2025

У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном

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У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном
Фото: https://www.facebook.com/

Росіяни атакували дроном рятувальників ДСНС, коли ті гасили загоряння, пошкоджено пожежний автомобіль в Гуляйполі в Запорізькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники потрапили під підступний обстріл у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі. Росіяни завдали удару дроном по надзвичайникам саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобілю. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #атака_бпла_рф #запорізька

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