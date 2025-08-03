Інтерфакс-Україна
Події
11:57 03.08.2025

Двоє людей загинули та 11 поранено на Херсонщині через російські обстріли – поліція

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Двоє людей загинули та 11 поранено на Херсонщині через російські обстріли – поліція
Фото: https://npu.gov.ua/

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинула дві людини, ще 11 зазнали поранень, серед них – працівники поліції, повідомляє Національна поліція у неділю.

Як повідомляє Нацполіція на своєму сайті, вночі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 77-річний місцевий житель, також там пошкоджено будинок.

"Вранці окупанти з артилерії били по мікрорайоні "Корабел". В результаті ударів загинула 68-річна жінка та травмовано ще двох місцевих жителів. 41-річний чоловік отримав множинні вогнепальні осколкові поранення тулуба та кінцівок… під артилерійський удар потрапили двоє людей. 50-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову і вибухову травми та контузію, його у середньому стані доставили до лікарні", - зазначає поліція.

Повідомляється, що ворог завдав авіаудару по центру Херсона. " Поранення отримала 80-річна жінка… В результаті влучання керованих бомб пошкоджено автомобільний міст, газогін, три приватні та багатоквартирний будинки", - інформують правоохоронці.

Також, у Широкій Балці військові РФ атакували з дрона 43-річного чоловіка, який їхав на велосипеді, з проникаючим пораненням грудної клітини його госпіталізували до відділення хірургії.

У Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранено двох місцевих жителів. 56-річний чоловік отримав поранення стопи та контузію. А 55-річний – множинні садна тулуба та кінцівок, контузію. Обох доправили до лікарні.

У Ромашковому ворог атакував FPV-дроном автомобіль волонтерів. Внаслідок удару поранено двох чоловіків віком 30 та 57 років. Вони отримали мінно-вибухові травми та контузії.

Внаслідок артилерійського обстрілу поранено двох працівників поліції: 61-річний держслужбовець отримав мінно-вибухову травму та контузію, а 44-річний старший сержант поліції – акубаротравму.

Теги: #нацполіція #херсонська_область #загиблі #обстріл

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