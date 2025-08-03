Інтерфакс-Україна
Події
11:01 03.08.2025

Колишній спецпрокурор Трампа Джек Сміт став об’єктом федерального розслідування в США - ЗМІ

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Колишній спецпрокурор Трампа Джек Сміт став об’єктом федерального розслідування в США - ЗМІ

Федеральне агентство США розпочало офіційне розслідування щодо колишнього спеціального радника Джека Сміта, який керував двома кримінальними справами проти Дональда Трампа після завершення його першого терміну на посаді, повідомляє агентство Reuters.

Розслідування здійснюється Управлінням спеціального радника (OSC), яке перевіряє поведінку федеральних службовців. Відомство підтвердило факт відкриття провадження щодо можливого порушення Смітом закону Хетча, що забороняє використання службового становища для політичної діяльності.

Підставою для розслідування став запит сенатора США Тома Коттона, республіканця від штату Арканзас. Коттон у серії дописів у мережі X звинуватив Сміта в упередженому розслідуванні справ проти Трампа, заявивши: "Ось чому я попросив, щоб це безпрецедентне втручання у вибори 2024 року було негайно розслідувано ОБСЄ".

Джек Сміт, колишній прокурор з військових злочинів, очолював розслідування щодо Трампа у справах про незаконне зберігання секретних документів і спробу скасувати результати виборів 2020 року, що призвело до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

"Жодна з цих справ не дійшла до суду через юридичні перепони, включаючи рішення Верховного суду США про надання колишнім президентам широкого імунітету. Сміт відмовився від проваджень після перемоги Трампа на виборах, пославшись на політику Мін’юсту щодо переслідування чинного президента. У січні він оприлюднив звіт, у якому зазначив, що зібраних доказів було б достатньо для винесення обвинувального вироку", - зазначено в повідомленні.

Теги: #радник #трамп #сша

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