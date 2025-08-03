Інтерфакс-Україна
Події
07:44 03.08.2025

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

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Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА
Фото: Фб Прокудіна

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами, ударами дронів та авіацією перебували десятки населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 – дістали поранення", – написав він у своєму телеграм-каналі.

З 06:00 2 серпня по 06:00 3 серпня російські війська обстріляли Антонівку, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Чорнобаївку, Білозерку, Ромашкове, Кізомис, Берегове, Понятівку, Микільське, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Софіївку, Широку Балку, Берислав, Томарине, Тягинку, Львове, Ольгівку, Одрадокам’янку, Дудчани, Милове, Золоту Балку, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили автомобільний міст, газопровід та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #херсонська_область #зведення #обстріли

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